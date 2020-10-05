بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الشهادات الثانوية



كما أكد أن التعليم هو الركيزة الاساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعي قادر علي النهوض بمستقبل الوطن.



وأضاف أن هذا التكريم ياتي في اطار برنامج " تكريم نوابغ الطلبة " الذي يتبناه البنك منذ 6 سنوات لتعزيز الدور الذي يقوم به البنك لرعاية ابنائه من الطلبة والطالبات المتفوقين وحثهم علي المزيد من النجاح والتفوق.



وأشار إلى ان رعاية البنك لأبنائه المتفوقين تستمر حتى نهاية المرحلة الجامعية بشرط الاستمرار في التفوق العلمي والأخلاقي.



وأوضح غانم أن الرعاية تشمل منح شهرية، اجهزة لاب توب وانترنت لمساعدة الطلاب على الدراسة والبحث وذلك بالإضافة الي منحة مالية عند التخرج بتفوق تشجيعا لهم على الاستمرار في التميز والنجاح، والجدير بالذكر انه قد استفاد من هذه الرعاية 112 طالب حتى الان.



ونوه أن برنامج رعاية نوابغ الطلبة يشمل ايضا اوائل الشهادة الاعدادية في جميع محافظات مصر البالغ عددهم 27 طالب كل عام.



وتوجه غانم بالشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وقيادات الوزارة على الدعم والتعاون الدائم والمثمر، ولأولياء امور الطلبة والطالبات المتفوقين على ما بذلوه من جهد مكثف مع ابنائهم للوصول الي التفوق متمنيا لهم دوام النجاح والتقدم خلال المراحل التعليمية القادمة وأن يظلوا نماذج مشرفة وسببا في الارتقاء ببلدنا الحبيبة مصر.

قام بنك التعمير والإسكان بتكريم نوابغ الطلبة الحاصلين علي المراكز الاولي للعام الدراسي 2019/ 2020 للعام السادس علي التوالي من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمكفوفين واوائل مدارس المتفوقين ومدارس الدمج في الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة في مقر وزارة التربية والتعليم بحضور ورعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد الاستاذ حسن غانم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان وعدد من قيادات البنك والوزارة والطلاب الاوائل واسرهم.صرح غانم ان استراتيجية "بنك التعمير والاسكان" في مجال المسئولية المجتمعية تركز على مبادرات مستدامة تساهم في تطوير مجال التعليم والصحة وتماشيا مع هذه الاستراتيجية التي تهدف ان يكون للبنك دور إيجابي وفعال في تقديم الدعم خاصة لتطوير العملية التعلمية والمشاركة في المبادرات التي تحسن البيئة التعلمية للطلاب وتوفير كافة الأمكانيات المتاحة لرفع مستوي وقدرة الطلاب.