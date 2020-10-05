البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع الاتصالات

انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بقيادة قطاع الاتصالات الذى صعد بنحو 2.3 بالمائة.





وارتفعت أسهم الاتصالات بنحو 2.3 بالمائة، لتقود ارتفاع البورصات الأوروبية.





وتلقت الأسهم الأوروبية الدعم مع صعود الأسواق العالمية وسط تقارير عن تحسن حالة ترامب واستجابته للبرنامج العلاجي بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال أغسطس الماضي، في حين تراجع النشاط الاقنصادي هناك لأدنى مستوى في 3 أشهر خلال الشهر المنصرم.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.8 بالمائة إلى 365 نقطة، وصعد "فرتسي" البريطاني بنسبة 0.7 بالمائة إلى 5942 نقطة.





فيما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.1 بالمائة إلى 12828 نقطة، وصعد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.9 بالمائة إلى 4851 نقطة.





وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.6 بالمائة إلى 1.1786 دولار.