أزمة كبرى على وشك البدء في برشلونة

يبدو أن الأمور في برشلونة ستشتعل مرة أخري خلال الأيام القليلة القادمة وقبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك مع بدأ إدارة النادي الكتالوني في مفاوضات أولية لخفض حجم رواتب اللاعبين في البلوجرانا، وهو ما سيجعل الأمور تشتعل داخل جدران كامب نو، وخاصة وأن هناك بعض اللاعبين الكبار يرفضون هذه السياسة.





وخلال الموسم الأخير تمكن النادي الكاتالوني من خفض حجم رواتب اللاعبين بنسبة 6%، ليصل إلى 520 مليون يورو، ما يعني ترشيداً بقيمة 42 مليون يورو.





وقال المسؤول "ندرس الطرق المتاحة. لم يحدث اتصال رسمي بعد، لكن في ظل الوضع الحالي لكرة القدم العالمية، علينا أن نتخذ مجموعة من الإجراءات. نعمل حالياً على هذه المسألة".





وأشار مويكس إلى أن الوضع موجود في عدة قطاعات في النادي وشمل تخفيض النفقات العملياتية بجانب نفقات طاقم العمل.





وأضاف المسؤول "بالنسبة للقطاع الرياضي، أخذنا في الحسبان بعض المعايير التي تحددها الأمانات الفنية. اتخذنا قرارات كذلك لتعزيز العمليات الرياضية وملائمتها مع الوضع الحالي".





وتفادي المسؤول الإشارة إلى المبلغ الذي تم توفيره من رحيل كل من الأوروغواياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش، لكنه أشار إلى كونه جيد.





ووفقاً لمصادر متنوعة فبلغ التوفير في حالة سواريز 23.4 مليون يورو سنوياً، مقابل 13.3 مليون لراكيتيتش وتسعة ملايين لفيدال.





وقال مويكس "إنها مسألة ترتبط بسرية التعاقدات. حدث تحرر من حجم الرواتب، لكن المسألة لا ترتبط بهذا فقط، وإنما بتجديد تعاقب الأجيال في الفريق، مع منح الأولوية للتقييم الفني والكروي على ذلك الاقتصادي".



