عاجل.. إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في أعقاب إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وميلانيا زوجته بالفيروس التاجي.

ومن جانبها، قالت المتحدثة في بيان: "بعد أن كانت نتيجة فحوصي سلبية بشكل ثابت منذ يوم الخميس، غير أن نتيجة اختبار يوم الاثنين صباحا للكشف عن كوفيد 19 كانت إيجابية، من دون أن تظهر علي أعراض".

وأضافت أن الوحدة الطبية للبيت الأبيض لم تدرج أي صحفيين أو منتجين أو إعلاميين ضمن المخالطين القريبين منها، حيث لفتت ماكيناني إلى أنها ستخضع لإجراءات العزل وستستمر في العمل عن بعد.

فيما كانت قد أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، بإصابة 4 صحفيين بالبيت الأبيض بفيروس كورونا.