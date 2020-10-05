نشرة حوادث الفجر: سهرة حمراء وراء جريمة مقتل مهندس بـ23 طعنة داخل شقته بأكتوبر
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:59 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
حكم نهائي بعودة ضياء داود لخوض سباق الانتخابات البرلمانية
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل، بقبول الطعن المقام من النائب البرلماني ضياء الدين داود على حكم استبعاده من الانتخابات البرلمانية 2020.و لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
خلافات زوجية.. كشف لغز فيديو استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة بالقاهرة
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك "، فيديو بشأن إستغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل محاكمة المتهمين بـ "فساد المليار دولار" لـ5 نوفمبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار".. لجلسة 5 نوفمبر لاتخاذ اجراءات رد هيئة المحكمة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
سهرة حمراء وفتاتي ليل".. لغز مقتل مهندس بـ23 طعنة داخل شقته بأكتوبر
72 ساعة فقط إحتاجهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، لكشف ملابسات مقتل مهندس بـ 23 طعنة داخل شقته بالمجاورة الأولى بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن فتاتي ليل وراء ارتكاب الجريمة لسرقته، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مجلس الدولة يؤيد قرار " وزير التموين" الملزم لنقاط البيع بوضع سعر السلع أمام المستهلك
أيدت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار "، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المتضمن إصدار قرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذانية بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها وإلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية بإحدى طرق ثلائة موضحة به سعر المنتج، ورفضت المحكمة دعوى مواطن لإلغاء هذا القرار، وألزمته. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
دفن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث صلاح سالم
أمرت النيابة العامة اليوم الاثنين، باستخراج تصاريح دفن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث مروع اعلي طريق صلاح سالم قبل نفق الازهر، وتسليم الجثث لذويهم.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حكم نهائي بعودة ضياء داود لخوض سباق الانتخابات البرلمانية
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل، بقبول الطعن المقام من النائب البرلماني ضياء الدين داود على حكم استبعاده من الانتخابات البرلمانية 2020.و لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
خلافات زوجية.. كشف لغز فيديو استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة بالقاهرة
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك "، فيديو بشأن إستغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل محاكمة المتهمين بـ "فساد المليار دولار" لـ5 نوفمبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار".. لجلسة 5 نوفمبر لاتخاذ اجراءات رد هيئة المحكمة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
سهرة حمراء وفتاتي ليل".. لغز مقتل مهندس بـ23 طعنة داخل شقته بأكتوبر
72 ساعة فقط إحتاجهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، لكشف ملابسات مقتل مهندس بـ 23 طعنة داخل شقته بالمجاورة الأولى بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن فتاتي ليل وراء ارتكاب الجريمة لسرقته، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مجلس الدولة يؤيد قرار " وزير التموين" الملزم لنقاط البيع بوضع سعر السلع أمام المستهلك
أيدت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار "، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المتضمن إصدار قرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذانية بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها وإلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية بإحدى طرق ثلائة موضحة به سعر المنتج، ورفضت المحكمة دعوى مواطن لإلغاء هذا القرار، وألزمته. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
دفن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث صلاح سالم
أمرت النيابة العامة اليوم الاثنين، باستخراج تصاريح دفن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث مروع اعلي طريق صلاح سالم قبل نفق الازهر، وتسليم الجثث لذويهم.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا