الحكومة: 487 مشروعا بـ17.5 مليار جنيه تنفذها الوزارات المختلفة بأسوان



وحول الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أوضح المحافظ أنه فيما يتعلق بمشروعات صندوق "تحيا مصر" التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، فإن إجمالى هذه المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا الإطار وصلت إلى 14 مشروعًا، بتكلفة 651.66 مليون جنيه، وتشمل توصيل المرافق الداخلية للإسكان الأولى بالرعاية وإسكان الشباب لعدد (432) وحدة سكنية بالطويسة، وتنفيذ شبكات الانحدار وخطوط طرد ومحطات رفع لعدد 9 لقرى، وكذا إنشاء وتجهيز مركز "تحيا مصر" لغسيل الكلى بسعة 40 كرسي بمستشفى حميات أسوان، منوهًا إلى المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".





وأشار إلى أنها شملت تنفيذ 30 مشروعًا فى قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق، بتكلفة وصلت إلى 182.6 مليون جنيه، هذا إلى جانب تنفيذ 10 مشروعات لتأهيل منازل قرى المرحلة الأولى التى يصل عددها إلى 11 قرية ضمن هذه المرحلة، حيث قامت الجمعيات الاهلية بتأهيل 210 منازل، وبلغت نسبة مساهمة الجمعيات 20%، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%، كما تم تأهيل عدد من المدارس وتم القيام بعدد من القوافل الطبية.



وتطرق محافظ أسوان خلال العرض إلى موقف مبادرة "100 مليون صحة"، مشيرًا إلى أن المبادرات السابقة التي استفادت منها المحافظة في المرحلة الأولى، شملت المبادرة الخاصة بفيروس "سي"، حيث وصل عدد المستفيدين منها إلى 921 ألف مواطن، وكذا مبادرة الكشف عن الأنيميا وتقزم الأطفال بالمدارس، حيث وصل عدد المستفيدين منها إلى 41 ألف طالب من مراحل مختلفة، مضيفًا أن مبادرة "100 مليون صحة" الجارية، تتضمن تنفيذ مبادرة الأمراض المزمنة، واستفاد منها 5000 مريض، وكذا مبادرة صحة المرأة "سرطان الثدي"، التى استفادت منها 1005 سيدات، ومبادرة التقصي المبكر عن أمراض السمع عند الأطفال حديثي الولادة، حيث تم الكشف على أكثر من 32 ألف طفل حديث الولادة، إلى جانب مبادرة التقصي المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتى استفاد منها 3500 مستفيد، ومبادرة صحة الأم والجنين، والتى استفاد منها 300 أم جديدة.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، وكذا الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وعدد آخر من الموضوعات والملفات الجارى العمل عليها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأنها.وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الغرض من هذه الاجتماعات هو متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في جميع القطاعات بمدن وقرى المحافظات أولا بأول؛ لدفع العمل بها، والتغلب على أى تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، وذلك من أجل رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما في ظل الاهتمام المتزايد من القيادة السياسية بالإسراع بمعدلات التنمية الشاملة في جميع محافظات الصعيد.وخلال الاجتماع، قدم اللواء أشرف عطية، عرضًا أشار خلاله إلى أن جملة الطلبات المقدمة للتصالح فى مخالفات البناء، وصل عددها إلى 8017 طلبًا، مضيفًا فى هذا الصدد أن إجمالى طلبات تقنين حالات واضعى اليد وصلت إلى 3124 طلبًا، تم تحرير 727 عقدًا منها.وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالمشروع القومى لرفع كفاءة الطرق المحلية، أوضح اللواء أشرف عطية، أنه يتم العمل على إحلال ورفع كفاءة عدد من الطرق المحلية، بأطوال تصل إلى 35.2 كم، وبتكلفة تقدر 151 مليون جنيه.وفيما يتعلق بملف ترشيد الطاقة والاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود بديل، أشار محافظ أسوان إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات فى هذا الصدد تضمنت حصر أعداد المركبات المتوقع تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، حيث وصل عدد المركبات التابعة للجهات الرسمية بالمحافظة 3352 مركبة، وسيارات الملاكي القديمة التي تزيد السعة اللترية لمحركاتها عن 2000 سي سي، إلى 3500 مركبة، فيما بلغ عدد السيارات الأجرة إلى 6281 سيارة، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه تم التأكيد على جميع المحطات بضرورة إضافة خدمة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي وتموينها، هذا إلى جانب أنه تم توصيل الغاز لبعض المصانع المستهلكة للطاقة الكهربائية مثل مصنع السكر بأدفو ومصنع كيما.وتناول اللواء أشرف عطية جهود المحافظة فى التعامل مع ملف العشوائيات، وصولًا للقضاء عليه، مشيرًا إلى عدد من المواقع المقترحة داخل المحافظة لإقامة مشروعات للإسكان البديل للمناطق العشوائية وغير المخططة على مستوى المحافظة، على غرار مشروع "الأسمرات" تنفيذًا لتكليفات الرئيس، منوهًا كذلك إلى الموقع المقترح لإقامة مدينة كوم أمبو الجديدة، سعيًا للقضاء على أى بؤر عشوائية جديدة داخل المحافظة.وتناول محافظ أسوان الموقف الخاص بتنفيذ مشروعات ملف التحول الرقمى على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن متوسط نسبة الإنجاز الخاصة بتلك المشروعات وصلت إلى 68%، وذلك فيما يتعلق بربط النظم الإلكترونية، والمراكز التكنولوجية، وشبكات الاتصالات، إلى جانب مركز التحول الرقمى، مضيفًا فى هذا الصدد أنه تم عمل مقابلات للعاملين بالجهاز الحكومي بأسوان، وتم ترشيح عدد 46 كادرًا لوزارة الاتصالات تمهيدًا لاختبارهم، منوهًا إلى أنه تم تصميم مبنى للتحول الرقمي ليشمل كلا من الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ووحدة المتغيرات المكانية، ومركز معلومات شبكات المرافق ونظم المعلومات الجغرافية.وفيما يتعلق بوحدة المتغيرات المكانية، أوضح المحافظ أنه تم تجهيز عدد 10 وحدات فرعية بجميع مدن المحافظة معنية بالتعامل مع ملف المتغيرات المكانية، وتحديد الهيكل الإداري لكل منها، فضلًا عن تدريب العاملين بالوحدات الأساسية للتعامل مع المتغيرات المكانية، وتشغيل 20 جهاز تابلت على منظومة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط.