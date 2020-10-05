"مأجر الشقة لمزاجه".. فتاتي ليل قتلا مهندس أكتوبر وسرقا "شاشتي تليفزيون وبعض الأواني"

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كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، عن الأن المهندس الخمسيني العمر المعثور على جثته داخل شقته بمدينة 6 اكتوبر، متزوج ولديه أبناء، وأصل إقامته بحي الهرم غرب المحافظة، وأن الشقة محل الجريمة، إستأجرها دون معرفة أهليته، لقضاء سهرات حمراء رفقة فتيات الليل.. "مأجر الشقة لمزاجه".



وأوضحت التحريات أن المجني عليه متعدد العلاقات النسائية، ويوم الجريمة توجه رفقة فتاتي الليل لشقته وبعد تخديره، سرقا شاشتي تليفزيون، ميكروويف، وبعض الأواني من مطبخ الشقة، وبعض الأغراض الآخري، إضافة إلى الـ500 جنيه ثمن السهراء الحمراء المتفق عليهم، وفروا هاربين وبحوزتهم المسروقات.



72 ساعة فقط إحتاجهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، لكشف ملابسات مقتل مهندس بـ 23 طعنة داخل شقته بالمجاورة الأولى بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن فتاتي ليل وراء ارتكاب الجريمة لسرقته، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل شقته بنطاق القسم.



اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وكشفت معاينة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، أن الجثة لمهندس خمسيني العمر بها طعنات متفرقة بالجسم، وتبين أنه يقيم بمفرده، كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وسرقة متعلقات.



كشف تقرير الطب الشرعي أن المهندس المعثور على جثته داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، مصاب 17 طعنة بمنطقة الصدر، و4 طعنات بالوجة من الناحية اليمني، وطعنتان بالوجة من الناحية اليسري.



شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، إذ تبين المجني عليه متعدد العلاقات بالنساء الساقطات، ومستأجر الشقة محل الجريمة، لقضاء سهرات حمراء رفقتهن، ويوم الجريمة تعرف على فتاتي ليل في العقد الرابع من عمرهما، واتفق معهما على قضاء سهرة حمراء مقابل 500 جنيه للإثنين.



وبينت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، أنهما عقدا العزم على سرقته لكونه ميسور الحال، وحال توجهم إلى الشقة سكنه، بعد شرائه خمور ومواد مخدرة، في نفس يوم تعرفه عليهما، وبعد إقامة علاقة محرمة معهما، وضعت له إحداهما مخدرًا، ثم سرقتاه، وحال هروبهما لاحقهما المهندس الخمسيني، وأغلق الشقة من الداخل، لعدم تأثير المخدر عليه.



وأشارت التحريات إلى أنه وقعت مشاجرة بينهم، قام على إثرها المتهمتان بتسديد 23 طعنة بالصدر والوجه، أسقطاه قتيلا، وفرا هاربتين، وبحوزتهما المسروقات.



أعدت القوات مأمورية تنسيقا مع قطاع الأمن العام وتمكنت من القبض عليهما، تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.