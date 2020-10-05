حسين الجسمي يطرح "جبّار" بأشعار نهيان بن زايد آل نهيان

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طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان جبار والتي تعاون من خلالها مع سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان ومن ألحان حسين الجسمي.



أغنية جبار تنتمي للإيقاع الشعبي الإماراتي الممزوج بروح الإيقاعات الغربية والدرامز، من توزيع زيد عادل ومكساج وماستر م.جاسم محمد.



وأظهرت كلمات الأغنية للشيخ نهيان بن زايد آل نهيان أحاسيس العاشق المشتاق لوليفه، واصفاً هجر الأحباب بالجبّار، والذي قال في مقدمتها: يا عين هلّي الدمع واطفي لهب نار عاشق ضــناه الشـوق لاجلك ولـيــفي آهـــــات قلبي تنسمع سر واجــهـار وجفني لذيذ النوم طرفه معيفي البين جار وهجر الاحباب جبّار والصــــد عقب الــود حدٍّ رهـــيفي.



وقد لحن الجسمي الأغنية بمقام "بياتي" امتزج بها الآلات الشرقية الأصيله كالعود والناي والقانون والوتريات بالإضافة الى المزمار مع الآلات الغربية والجيتارات، لتكوّن أغنية ذات جماليات مختلفة وحديثة للأغنية الإماراتية ذات الطابع الخليجي المختلف موسيقياً وأداءً، حيث قام بعزف الوتريات أحمد فرحات والإيقاعات سمير القطان.



يذكر أن أغنية "جبّار" طرحت عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي عبر موقع يوتيوب إلى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.



