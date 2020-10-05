وزير التعليم العالي: 109 إجمالي عدد جوائز الدولة لعام 2019

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:43 م
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
رقية جمال
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن الفائزين بجوائز النيل في مجال العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة وهم جائزتين بقيمة الجائزة 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من أكاديمية البحث العلمي.

وأوضح "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك 10 جوائز الدولة التقديرية بينها 5 جوائز في العلوم و5 في العلوم التكنولوجية المتقدمة بقيمة 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من أكاديمية البحث العلمي.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الفائزين بجوائز الدولة للتفوق في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة عبارة عن 7 جوائز بقيمة 100 ألف جنيه وميدالية فضية في العلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الطبية، و3 جوائز علوم تكنولوجية متقدمة.

ونوه بأن هناك 40 جائزة تشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، بقيمة 50 ألف جنيه وشهادة من أكاديمية البحث العلمي.

ولفت إلى أن إجمالي عدد جوائز الدولة لعام 2019 بلغ 109 جائزة، موضحًا أن هناك 55 عالم يحصدون جائزة النيل التقديرية والتفوق والتشجيعية بالإضافة إلى جوائز المرأة والرواد وجوائز الهيئات.

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