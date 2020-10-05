تعرف على موعد تجديد اعتماد كلية التمريض بجامعة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلنت جامعة المنصورة، عن أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تجديد اعتماد كلية التمريض بجامعة المنصورة.

وتقدم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، بالتهنئة لكلية التمريض وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين والطلاب على ما بذلوه من جهد أتاح للكلية تجديد اعتمادها.

وأشار الي أن الاستمرار على طريق الجودة لا يقل أهمية عن الحصول عليها وأن الجامعة حريصة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق ومعايير الجودة للوصول الى خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليًا وخارجيا،
وأن كلية التمريض بجامعة المنصورة لها أهمية كبيرة فى القطاع الصحى وما يقدمه من رعايه انسانية وطبية لرعاية المرضى.

ووجهت الدكتورة أمينة النمر عميدة كلية التمريض الشكر إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة برئاسة أ.د سهام جاد الحق لجهودها المبذولة لتجديد اعتماد الكلية، وكذلك ا م د عهود الشيخ مدير وحدة ضمان الجوده ومسئولي وأعضاء فريق الجودة بالكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأمين الكليه وجميع العاملين والطلاب لجهدهم المبذول كأسره واحده خلال الفترة الماضية لتجديد اعتماد الكلية
وأضافت أن الكلية تحرص على تقديم برامج أكاديمية متميزه ذات جودة عالية تحكمها المعايير القوميه والعالمية، بجانب رفع كفاءة جميع منتسبى الكليه وخريجى الكلية ليكونوا مؤهلين للعمل محليا وعالميا والإرتقاء بالمنظومة الصحيه فى مصر.

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