عربي ودولي عربي ودولي عاجل.. إصابة 4 صحفيين بالبيت الأبيض بفيروس كورونا الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:39 م رقية جمال Advertisements Advertisements أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، بإصابة 4 صحفيين بالبيت الأبيض بفيروس كورونا. أخبار تهمك عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد منذ حوالي 7 ساعات مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة منذ حوالي 4 ساعات تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي منذ حوالي 5 ساعات أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد منذ أقل من نصف ساعة فوز الزرقا والداخلية والقناة وسيراميكا بالقسم الثاني منذ 42 دقيقة خلافات زوجية.. كشف لغز فيديو استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة بالقاهرة منذ أقل من ساعة وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان منذ يومين صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل منذ حوالي 5 ساعات اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك منذ أقل من ساعة تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة منذ ساعة و 9 دقيقة "انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة منذ يوم رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا منذ حوالي 9 ساعات باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة منذ أقل من ساعتين خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك منذ ساعتين و 24 دقيقة موسيماني يستهدف ثلاثي صن داونز.. تعرف عليهم منذ ساعة و 21 دقيقة