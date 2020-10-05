الزرقا يتفوق على كوكاكولا في موقعة ساخنة بالقسم الثاني

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements


انتهت منذ قليل، مباراة كوكاكولا والزرقا، التي جمعت بين الفريقين بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ستاد نادي بني عبيد، ضمن منافسات الجولة 20 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بالدوري القسم الثاني .

ودخل فريق كوكاكولا بالتشكيل التالي: "محمد ميلا، كريم عرفات، معتز نجيب، احمد عبدالمنعم، احمد حسن، كريم حلاوة، محمد ناجي جدو، محمود بلية، انس محمد، سيد صلاح ".

أما تشكيل الزرقا يضم تشكيل كلا من:"عبدالرحمن رجا، محمود علي، محمد ناصر، احمد سمير، حسام محمد، محمد عادل، محمد السعيد، احمد امين، احمد ابراهيم، احمد علي، عبدالرحمن سمير ".

ونجح محمد ناجي جدو لاعب كوكاكولا في تسجيل الهدف الاول في مرمي الزرقا في الدقيقة 10 من الشوط الأول. 

ومع بداية الشوط الثاني، يسجل وليد بدران لاعب الزرقا هدف التعادل لفريقه في شباك كوكاكولا في الدقيقة 51، ويضيف حسام الجمالية الهدف الثاني لفريق الزرقا في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني. 

وبذلك النتيجة، يرتفع رصيد الزرقا 12 نقطة، بينما يتجمد رصيد كوكاكولا عند 19 نقطة.

أدار اللقاء الحكم هاني امين، عاونه هشام هاشم، احمد ابو زيد، وحكم رابع محمد احمد امين. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ أقل من ساعة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعة و نصف

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

موسيماني يستهدف ثلاثي صن داونز.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعتين

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

فوز الزرقا والداخلية والقناة وسيراميكا بالقسم الثاني

منذ ساعة

خلافات زوجية.. كشف لغز فيديو استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة بالقاهرة

منذ ساعة و 13 دقيقة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هبوط الشمس للقسم الثالث والزرقا يهزم الترسانة ويبقى بالقسم الثاني

كوكاكولا يفوز على المريخ بهاتريك "كريم صلاح"

كوكاكولا يخطف تعادل مثير أمام الداخلية في القسم الثاني

كوكاكولا يتعادل مع سيراميكا في الممتاز "ب"

تشكيل مباراة كوكاكولا والزرقا بالقسم الثاني

تعادل مثير للزرقا مع كوكاكولا في القسم الثاني

تصويت

الأكثر قراءة
04:43 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

03:28 م

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

04:58 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»