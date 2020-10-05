الزرقا يتفوق على كوكاكولا في موقعة ساخنة بالقسم الثاني





ونجح محمد ناجي جدو لاعب كوكاكولا في تسجيل الهدف الاول في مرمي الزرقا في الدقيقة 10 من الشوط الأول.



ومع بداية الشوط الثاني، يسجل وليد بدران لاعب الزرقا هدف التعادل لفريقه في شباك كوكاكولا في الدقيقة 51، ويضيف حسام الجمالية الهدف الثاني لفريق الزرقا في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني.





وبذلك النتيجة، يرتفع رصيد الزرقا 12 نقطة، بينما يتجمد رصيد كوكاكولا عند 19 نقطة.





أدار اللقاء الحكم هاني امين، عاونه هشام هاشم، احمد ابو زيد، وحكم رابع محمد احمد امين.







انتهت منذ قليل، مباراة كوكاكولا والزرقا، التي جمعت بين الفريقين بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ستاد نادي بني عبيد، ضمن منافسات الجولة 20 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بالدوري القسم الثاني .ودخل فريق كوكاكولا بالتشكيل التالي: "محمد ميلا، كريم عرفات، معتز نجيب، احمد عبدالمنعم، احمد حسن، كريم حلاوة، محمد ناجي جدو، محمود بلية، انس محمد، سيد صلاح ".أما تشكيل الزرقا يضم تشكيل كلا من:"عبدالرحمن رجا، محمود علي، محمد ناصر، احمد سمير، حسام محمد، محمد عادل، محمد السعيد، احمد امين، احمد ابراهيم، احمد علي، عبدالرحمن سمير ".