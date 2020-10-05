35 % من تجار الألبسة والأحذية بالأردن غير قادرين على الاستمرار بسبب كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
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 قالت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية الأردنية، إن نحو 35 بالمئة من تجار الألبسة والأحذية متضررون، ولن يستطيعوا الاستمرار بأعمالهم حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب استطلاع أجرته النقابة، أشار إلى أن مبيعات القطاع تراجعت بنحو 90 بالمئة هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة. وأضافت النقابة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن التجار العاملين في القطاع والمستطلعة آرائهم، بينت أن نحو ثلثهم سيغلقون محالهم بحلول نهاية العام لعدم قدرتهم على دفع التكاليف التشغيلية من إيجارات ورواتب وفواتير طاقة ورسوم تراخيص وغيرها. وبينت أن جائحة فيروس كورونا فرضت ظروفا صعبة على القطاع حالت دون قدرة المحال على مواجهتها.

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