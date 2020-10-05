القناة يفوز على الترسانة بالقسم الثاني

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بقيادة تامر مصطفى، على فريق الترسانة، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى اقيمت على ملعب نادي القناة، ضمن مباريات الأسبوع العشرين بالمجموعة الثانية بالقسم الثاني.


بدأ القناة المباراة بتشكيلة مكونة من: محمد طلبه في حراسة المرمى، محمد طارق، اسلام سيد، أحمد عبد الرحمن، محمد علي، حسام عبد الواحد، محمد يسري، علاء بدري، اسلام زيادة، علي شوقي، أحمد الصعيدي.

بدلاء نادي القناة: محمد علاء (حارس مرمي)، أحمد علي، محمد عبد الستار، محمد رضا، اسلام نبيل، مروان حمدي، أحمد مصطفي (لا لا)، شريف أشرف، محمد عبد الرحيم.

بينما بدأ الترسانة المباراة بتشكيلة مكونة من: أحمد محمد، هشام رجب، رضا عبد السلام، حسين أنور، طارق وطني، محمد حسين (عضل)، وليد فوزي، بركات حجاج، أحمد عماد، محمد مجدي (كريسبو)، إيهاب فؤاد.

بدلاء نادي الترسانة: محمد موسي (حارس مرمي)، محمود أحمد، محمد محمود، ايمن عباده، عبد الرحمن حسن، كريم زين العابدين، أكرم حمدي.

أحرز أهداف المباراة كلا من: محمد علي فى الدقيقة 50 من الشوط الثاني، وعلاء البدري في الدقيقة 67 .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد القناة إلى 29 نقطة ليصعد للمركز الخامس، ليعلن بقاءه رسميا بالقسم الثاني للموسم المقبل، بينما يتجمد رصيد الترسانة عند 16 نقطة بالمركز الحادي عشر، ليعلن هبوطه رسميا للقسم الثالث للموسم المقبل.

أدار المباراة تحكيميا: هشام الفلال (حكم ساحة) (البحيرة)، وليد الشيخ (مساعد أول) (القاهرة)، أحمد زيدان (مساعد ثاني) (القاهرة)، أحمد جمال عبد الحميد (حكم رابع) (القاهرة).

و راقب المباراة علي يونس من لجنة المسابقات، وجلال رفعت مراقبا للحكام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

خلافات زوجية.. كشف لغز فيديو استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة بالقاهرة

منذ أقل من ساعة

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 4 ساعات

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يستهدف ثلاثي صن داونز.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 18 دقيقة

باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

منذ أقل من ساعتين

فوز الزرقا والداخلية والقناة وسيراميكا بالقسم الثاني

منذ 39 دقيقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

القناة يتصدر القسم الثاني بفوز مثير على دمياط (صور)

9 أهداف حصيلة فوز درامي لـ "إف سي مصر" على القناة (صور)

القناة يحقق فوزا مثيرا علي كوكاكولا للقسم الثاني

القناة يتعادل مع الترسانة في مباراة مثيرة بالقسم الثاني (صور)

بتروجت يفوز علي القناة في مباراة مثيرة بالقسم الثاني (صور)

القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)

تصويت

الأكثر قراءة
04:43 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

03:28 م

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

04:58 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»