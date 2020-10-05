القناة يفوز على الترسانة بالقسم الثاني



أحرز أهداف المباراة كلا من: محمد علي فى الدقيقة 50 من الشوط الثاني، وعلاء البدري في الدقيقة 67 .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد القناة إلى 29 نقطة ليصعد للمركز الخامس، ليعلن بقاءه رسميا بالقسم الثاني للموسم المقبل، بينما يتجمد رصيد الترسانة عند 16 نقطة بالمركز الحادي عشر، ليعلن هبوطه رسميا للقسم الثالث للموسم المقبل.





أدار المباراة تحكيميا: هشام الفلال (حكم ساحة) (البحيرة)، وليد الشيخ (مساعد أول) (القاهرة)، أحمد زيدان (مساعد ثاني) (القاهرة)، أحمد جمال عبد الحميد (حكم رابع) (القاهرة).



و راقب المباراة علي يونس من لجنة المسابقات، وجلال رفعت مراقبا للحكام.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بقيادة تامر مصطفى، على فريق الترسانة، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى اقيمت على ملعب نادي القناة، ضمن مباريات الأسبوع العشرين بالمجموعة الثانية بالقسم الثاني.بدأ القناة المباراة بتشكيلة مكونة من: محمد طلبه في حراسة المرمى، محمد طارق، اسلام سيد، أحمد عبد الرحمن، محمد علي، حسام عبد الواحد، محمد يسري، علاء بدري، اسلام زيادة، علي شوقي، أحمد الصعيدي.بدلاء نادي القناة: محمد علاء (حارس مرمي)، أحمد علي، محمد عبد الستار، محمد رضا، اسلام نبيل، مروان حمدي، أحمد مصطفي (لا لا)، شريف أشرف، محمد عبد الرحيم.بينما بدأ الترسانة المباراة بتشكيلة مكونة من: أحمد محمد، هشام رجب، رضا عبد السلام، حسين أنور، طارق وطني، محمد حسين (عضل)، وليد فوزي، بركات حجاج، أحمد عماد، محمد مجدي (كريسبو)، إيهاب فؤاد.بدلاء نادي الترسانة: محمد موسي (حارس مرمي)، محمود أحمد، محمد محمود، ايمن عباده، عبد الرحمن حسن، كريم زين العابدين، أكرم حمدي.