"حالة حرجة".. جومانا مراد تكشف سبب تعرضها لأزمة صحية

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كشفت الفنانة جومانا مراد، عن تعرضها لحالة صحية صعبة في الفترة الماضية وذلك عقب مسلسل "خيانة عهد".



وقالت "مراد" خلال استضافتها في "انسيدر بالعربي"، أنها كانت حامل في توأم ولكن كانت حالته حرجة للغاية، بسبب ولادتها قيل الشهر السابع بيومين.



وأضافت جومانا مراد، أن هذه الولادة استدعت سفرها إلى أمريكا لإجراء العملية، ولكنها أنجبت "علي وديانا".



وأعتذرت "مراد" عن جميع الأعمال الفنية المعروضة عليها في هذه الفترة بسبب حالتها الصحية.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد، مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.