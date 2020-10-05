توافر أمصال لدغات "الثعبان والعقارب" بوحدتي أبومناع غرب والشيخ علي في دشنا

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قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، غنه قام بعمل جولة تفقدية بوحدتي صحة الأسرة بقريتي أبومناع غرب والشيخ على بمدينة دشنا وهما من الوحدات الـ ٤٥ التي تم اختيارها للعمل على مدار ٢٤ ساعة وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بهما رافقه نائب رئيس مدينة دشنا ومدير الإدارة الصحية بالمدينة.





تفقد حازم عمر اقسام الاستقبال والمعمل والصيدلية وغرفة الكشف بكل منهما للاطمئنان على مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين كما تأكد نائب المحافظ من توافر الادوية والمستلزمات الطبية والامصال، لاسيما الخاصة بلدغات العقارب والثعابين، فضلا عن تأكده من التزام الاطباء والممرضين من الحضور وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.





كما تابع نائب المحافظ خلال جولته اعمال المبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والتي تم اطلاقها في ١٨ سبتمبر الماضي، مشيرا الى انه تم الكشف على أكثر من ١٠٠٠ مواطن بوحدة صحة الأسرة بقرية الشيخ على ضمن المبادرة مؤكدا على ان الدولة تسعى جاهدة الى توفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين في القري والنجوع.



