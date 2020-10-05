صفقة نهاية الميركاتو.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم برشلونة





يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإبرام صفقة نارية وذلك قبل إنتهاء فترة الإنتقالات الصيفية الجارية المقرر لها اليوم الأثنين.





ويأمل الشياطين الحمر في أن يحصلوا على توقيع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة على الرغم من رغبة اللاعب في البقاء مع فريقه.





ويركز النادي الإنجليزي على حسم صفقة مهاجم باريس سان جيرمان السابق الأوروجوياني إدينسون كافاني لتدعيم صفوف الفريق.





يُذكر أن جماهير النادي الأنجليزي إنقلبت على الفريق يوم أمس بعد الخسارة المُذلة التي مُني بها النادي من توتنهام 6-1 ما جعلهم يركزون على تدعيمات جديدة.



