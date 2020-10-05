الزمالك يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
تعافى المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الاول لنادي الزمالك، من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا بجزع في الرباط الداخلي للركبة، والتي غاب على آثرها عن مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء، بأن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض، فضل عدم مشاركة اللاعب في مواجهة اليوم أمام سموحة في بطولة الكأس، مفضلًا تجهيزه لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري العام، بالإضافة إلى موقعة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سموحة اليوم الاثنين في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد الإسماعيلية.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 64 ومتفوقًا بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سموحة الزمالك الرجاء البرتغالي باتشيكو

أخبار تهمك

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعة

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

خلافات زوجية.. كشف لغز فيديو استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة بالقاهرة

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

منذ أقل من ساعتين

فوز الزرقا والداخلية والقناة وسيراميكا بالقسم الثاني

منذ 39 دقيقة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستهدف ثلاثي صن داونز.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 18 دقيقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل الموقعة الإفريقية

باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته

عاجل.. وصول باتشيكو لقيادة الزمالك

باتشيكو: هدفي تحقيق دوري أبطال إفريقيا

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

اجتماع عاجل بين أمير مرتضى وباتشيكو عقب لقاء المصري

تصويت

الأكثر قراءة
04:43 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

03:28 م

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

04:58 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»