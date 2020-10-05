الزمالك يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

تعافى المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الاول لنادي الزمالك، من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا بجزع في الرباط الداخلي للركبة، والتي غاب على آثرها عن مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.





وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء، بأن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض، فضل عدم مشاركة اللاعب في مواجهة اليوم أمام سموحة في بطولة الكأس، مفضلًا تجهيزه لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري العام، بالإضافة إلى موقعة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سموحة اليوم الاثنين في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد الإسماعيلية.





يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 64 ومتفوقًا بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث.



