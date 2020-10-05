بتخفيض 30٪: نائب محافظ قنا يفتتح معرض " أهلا مدارس"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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افتتح حازم عمر، نائب محافظ قنا، معرض "اهلا مدارس" المقام بمقر نزل الشباب بمدينة قنا وذلك بحضور الأستاذ احمد السيد وكيل وزارة التموين ومسئولي الغرفة التجارية بقنا بهدف توفير احتياجات اولياء امور الطلاب قبل بدء العام الدراسي المقبل ٢٠٢٠ ٢٠٢١.

أوضح حازم عمر، أن المعرض يتم تنظيمه بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ويضم جميع مستلزمات المدارس (الزي المدرسي لجميع مراحل التعليم -الادوات المدرسية والمكتبية – الشنط المدرسية).

وأشار الى أنه يتم بيع المستلزمات بأسعار مخفضة بنسبة تصل الى ٣٠٪ لأولياء أمور الطلاب، مشيرا الى ان المعرض مستمر في استقبال المواطنين وبيع المستلزمات لهم حتى ١٧ اكتوبر الجاري.

وأشار نائب المحافظ إلى أن ذلك يأتي استكمالًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين بتوفير كافة المستلزمات والسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في السوق المحلي.

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