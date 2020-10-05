بتروجت يفوز بهدف السكران بالقسم الثاني

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
اميرة هاشم
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فاز الفريق الأول بنادي بتروجت أمام نظيرة، منتخب السويس بهدف مقابل لاشئ، اليوم في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة ال20بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني .


خاض الفريق البترولي اللقاء بالتشكيل الأتي:

في حراسه المرمي ،محمد أبو النجا
أحمدعبدالرسول،عبدالرحمن حسن،محمودمحبوب،سامح إبراهيم،أحمدالسباعي،حسام حسن،مصطفي محمود،محمود عماد،رشاد المتولي،اسلام عادل.

البدلاء:احمد علي،محمود ربيع،عمر ناصر،محمد هاني،محمود محمد،اسلام سمير،احمد كمال،محمود محمد متولي،محمد كرم.

وأيضا خاض فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر من التشكيل الأتي:

في حراسة المرمي:محمود أحمد
كريم يكن،عبدالغفار ممدوح،محمد محمود،حسن دسوقي،خالد لطفي،احمدفتحي،محمود مجدي،احمد عيد عبدالرحيم،باسم عادل،نورالدين ناصر.

البدلاء: نادر عاطف،اسلام محمد،احمد وائل،اسامه عبدالباقي،عصام عابدين،عبدالله شلبي،اشرف محمد أنور،محمود علي،محمد علاء.

أحرز الهدف عن طريق لاعبي بتروجت عبدالرحمن حسن السكران في الدقيقة10 للشوط الأول

بهذا النتيجة ارتفع بتروجت برصيد 36نقطة محتلا المركز الثالث ،بينما تجمد منتخب السويس برصيد29نقطة محتلا المركز السادس .

الحكام

عبد العزيز السيد .
 محمد السيد .
ادهم مجدي 
احمد ماجد  حكم رابع.

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