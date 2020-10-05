لأول مرة.. زوجة محمد رمضان ترقص على أغنية "أنا جدع"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
آثارت زوجة الفنان محمد رمضان الجدل، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها أثناء رقصها على أغنية "أنا جدع" أثناء حضورها حفلته بالشيخ زايد.

وأعجب الجمهور بالفيديو الذي رقصت به زوجة الفنان محمد رمضان من خلال تفاعلهم به.

يذكر أن الفنان محمد رمضان تصدر التريند، عقب حفلته بالشيخ زايد والذي حضرها رجل الأعمال نجيب ساويرس وقام "رمضان" بالرقص معه وقبل رأسه.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية "ياحبيبي" والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان زوجة محمد رمضان الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم أولى صفقات «موسيماني»

منذ ساعة و 21 دقيقة

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

فوز الزرقا والداخلية والقناة وسيراميكا بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 6 ساعات

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رقصة مثيرة لـ مايا دياب على أغنية مافيا لـ محمد رمضان (فيديو)

"إنت جدع" لـ محمد رمضان تتصدر تريند اليوتيوب

رد قاس من هاني شاكر عن أغنية محمد رمضان الجديدة "إنت جدع"

محمد رمضان يحتفل بوصول إنساي لأكثر من 215 مليون مشاهدة

بعد حذف "عود البطل".. أنت جدع لمحمد رمضان تتصدر تريند "يوتيوب"

شاهد.. محمد رمضان يطرح كليب "كورونا فيروس"

تصويت

الأكثر قراءة
04:43 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

03:28 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

04:58 م

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»