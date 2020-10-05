لأول مرة.. زوجة محمد رمضان ترقص على أغنية "أنا جدع"

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آثارت زوجة الفنان محمد رمضان الجدل، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها أثناء رقصها على أغنية "أنا جدع" أثناء حضورها حفلته بالشيخ زايد.



وأعجب الجمهور بالفيديو الذي رقصت به زوجة الفنان محمد رمضان من خلال تفاعلهم به.



يذكر أن الفنان محمد رمضان تصدر التريند، عقب حفلته بالشيخ زايد والذي حضرها رجل الأعمال نجيب ساويرس وقام "رمضان" بالرقص معه وقبل رأسه.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية "ياحبيبي" والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".