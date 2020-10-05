أمين "البحوث الإسلامية" يتابع الاختبارات التحريرية لاختيار مبعوثي الأزهر إلى دول العالم
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:20 م
محمود الجلاد
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تابع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. نظير عياد اختبارات الابتعاث الخارجي في يومها الثاني، وذلك بمقر كليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة بالدراسة، حيث شهد اليوم عقد اختبارات مدرسي العلوم العربية، بالإضافة إلى مدرسي الرياضيات.
وخلال جولته داخل اللجان شدد الأمين العام على ضبط الالتزام بكل التعليمات الخاصة بالاختبارات بما يضمن أن تسفر الاختبارات عن اختيار الأكفأ علميًا من بين المتقدمين.
وتستمر الاختبارات على مدار اليومين المقبلين لبقية المتقدمين في التخصصات العلمية المختلفة، حيث تم تقليل العدد في اللجان مراعاة للظروف الاحترازية الحالية ومنعًا للتزاحم داخل اللجان.