بقيمة مليون و190 ألف جنيه.. وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن الفائزين بجوائز الدولة النيل والتقديرية والتشجيعية 2019، والإعلان عن جوائز المرأة والرواد لعام 2019، وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2020.



وأوضح "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه تم الإعلان هذا العام عن 61 جائزة من خلال 18 جائزة للهيئات، و43 جائزة للأفراد، وتقدم لهم 44 جائزة 14 للهيئات و30 للأفراد، وتقدم لهم 125 متقدم ومنحت لـ 35 باحث يمثلوا 11 هيئة و24 للأفراد، بإجمالي قيم مليون و190 ألف جنيه.



وكشف وزير التعليم العالي، عن الفائزين بجوائز النيل وعددها 3 جوائز: "جائزة في العلوم وجائزتان في العلوم التكنولوجية المتقدمة"، بالإضافة إلى جوائز الدولة التقديرية وعددها 10 جوائز (5 جوائز في العلوم في مجالات العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، وخمس جوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية والمجالات الزراعية والمجالات الطبية والمجالات الهندسية".

