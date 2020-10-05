أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة وارتفاعًا بمعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من ارتفاع الرطوبة، حيث نسبة الرطوبة تصل الي 80 %، مما يزيد الإحساس بالعطش وحرارة الطقس.



وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية.



وأكدت الهيئة أن شمال الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف علي معظم انحاء البلاد بينما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار متوسطة الي رعدية 30% علي انحاء متفرقة من السواحل الشمالية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.



وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي



وعن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.

