محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بالمتابعة الدقيقة لملفات التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
وجه اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن، بتسليم نموذج "3" لرؤساء القرى وتشكيل فرق عمل بجميع المراكز لإعداد كشوف بالمواطنين مقدمي طلبات التصالح، حيث سيقوم رؤساء القري بتسليم نموذج 3 للمواطنين في قراهم، وذلك للتخفيف عن المواطنين ومنع الزحام والتكدس وانتظار المواطنين لساعات طويلة داخل المراكز التكنولوجية، حيث يعد نموذج 3 بمثابة شهادة من الوحدة المحلية أو المركز التابع له المواطن بقيامه بتقديم طلب التصالح عن الأعمال المخالفة عن العقار، ويوضح أيضا بها المستندات التي قدمها المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وشدد المحافظ على قبول أي طلب للتصالح من المواطنين، وإعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للعمل في المراكز التكنولوجية، وجميع ملفات التصالح، للتأكد من التزام العاملين بمنظومة تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح لتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الصادرة من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين، وإزالة كافة العراقيل التي قد تعيق العمل.

من جانبه، شدد نائب المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أي متغير مكاني، مشيرًا إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات بنائية او زراعية او المخالفات بأي صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين. ووجه رؤساء المراكز والمدن بتوجيه فني المتغيرات والتنظيم برفع البصمة الاحداثية لجميع رخص المباني، تمهيدا لعمل قاعدة بيانات لجميع المباني.

أخبار تهمك

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستهدف ثلاثي صن داونز.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 18 دقيقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 9 ساعات

فوز الزرقا والداخلية والقناة وسيراميكا بالقسم الثاني

منذ 39 دقيقة

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ أقل من نصف ساعة

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خلافات زوجية.. كشف لغز فيديو استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة بالقاهرة

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعة و 6 دقيقة

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
04:43 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

03:28 م

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

04:58 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»