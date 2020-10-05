الإمارات.. "مرحبا" توفر فحوصات كورونا للمسافرين بدبي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
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توفر "مرحبا" علامة دناتا التجارية للضيافة في المطارات اختبار "كوفيد-19" ضمن خدمة إنهاء إجراءات السفر ما يتيح للعملاء الحصول على شهادة طبية في غضون 24- 48 ساعة من إجراء الاختبار في المنزل أو في أي مكان يختارونه في دبي. 

 

وعززت "مرحبا" عروضها لمساعدة عملائها في دبي على الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة ومطمئنة طوال رحلتهم بدءا من إنجاز إجراءات السفر في المنزل بسرعة وسهولة إلى تسليم أمتعتهم المعقمة في مطار وجهتهم النهائية.

 

واكد نائب رئيس أول عمليات المطارات والسفر في دناتا ستيف ألين أهمية توفير اختبار كوفيد-19 للعملاء براحة وأمان ضمن عروض "مرحبا" منوها ان الخدمة الجديدة ستساعد العملاء على الاستمتاع برحلاتهم بمنتهى السلاسة بدءا من المنزل وحتى بوابة الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي.


 
 

ويزور فريق من الكوادر الطبية ذوي الخبرة العملاء الذين يحجزون خدمة إجراءات السفر الممتازة لإجراء اختبار المسحة على جميع الأفراد المسافرين قبل عمل إجراءات السفر.

 

وتنقل العينات إلى أحد مختبرات ميدكلينيك التي توفر الخدمة وترسل النتائج إلى العملاء رقميا ويحصل جميع العملاء الذين يخضعون للاختبار على شهادة طبية.


 
 

ويقوم وكلاء مرحبا بعمل إجراءات السفر ووزن الأمتعة ووضع الملصقات عليها وطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة في المنزل والتأكد من تسليم الأمتعة في المطار وتحميلها على متن الطائرة.

 

وتتم معالجة جميع الأمتعة بمواد معقمة لإزالة أي جراثيم وتوفير الحماية من الميكروبات لمدة تصل إلى 72 ساعة وعند وصول العملاء إلى المطار يستقبلهم أحد الوكلاء لإيصالهم بسهولة إلى البوابات عبر المسار السريع.

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