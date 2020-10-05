ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الاثنين، عن زيادة مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بنحو 4.4 بالمائة خلال أغسطس الماضي، مقابل هبوط بنسبة 1.8 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو سوف تشهد ارتفاعاً بنحو 2.4 بالمائة خلال نفس الشهر المقارن.

وكشفت البيانات عن ارتفاع مبيعات التجزئة باستثناء المواد الغذائية بنحو 6.1 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنحو 3.7 بالمائة خلال الشهر الماضي من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وعلى صعيد كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنحو 3.8 بالمائة خلال أغسطس، مقابل هبوط بلغتت نسبته 1.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 11:00  صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1750 دولار.

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