بيتروس يكشف حقيقة رحيله عن النصر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نفى البرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الشائعات التي طالته الفترة الماضية وتحدثت حول رحيله عن صفوف العالمي خلال الميركاتو الصيفي.

ونشر اللاعب صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إنستغرام عبر خاصية "الستوري" وقال فيها باللغة العربية ": مشجعو العالمي.. الشائعات التي يتم تداولها عن مغادرتي صفوف النصر، غير صحيحة".

وأضاف :"لدي عقد لمدة عامين، وسنكون سعداء سويًا بمساعدتكم ودعمكم سنقاتل من أجل النصر، لتحقيق الإنجازات وإسعادكم.. أحبكم".

يُذكر أن بيتروس قد إنتقل لصفوف فريق نادي النصر في صيف العام 2018 قادماً من صفوف ساوبولو البرازيلي ونجح في تقديم أداء رائع قاد خلاله الفريق لمنصات التتويج من جديد.

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