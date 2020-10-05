فوز الزرقا والداخلية والقناة وسيراميكا بالقسم الثاني

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت مباريات الجولة ال20 للمجموعة الثانية للقسم الثاني عن فوز فريق الداخلية على ضيفه فريق المريخ بهدف دون رد  سجله محمد الفيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وحقق فريق بتروجت الفوز على فريق منتخب السويس بهدف نظيف سجله عبد الرحمن حسن السكران في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

وخطف فريق سيراميكا فوز فاتل مظ فريق النجوم بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم النجوم بهدف حسين حمدي في الشوط الأول، وتعادل شريف دابو لسيراميكا بالدقيقة 82، وفي الوقت بدل الضائع خطف سيراميكا الفوز .

وحقق فريق القناة الفوز على فريق الترسانة بهدفين دون رد سجلها محمد علي في الدقيقة 5 من الشوط الثاني وأضافعلاء البدري الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وفاز فريق الزرقا على فريق كوكاكولا بهدفين مقابل هدف، حيث شهد اللقاء تقدم اللاعب محمد ناجي جدو لكوكا كولا في الدقيقة 10 من الشوط الأول، ونجح فريق الزرقا في العودة بإحراز هدفين عن طريق وليد بدران في الدقيقة 6 من الشوط الثاني وعزز حسام جماليه الفوز بالهدف الثاني بالدقيقة 34

وتعادل فريق النصر مع فريق جمهورية شبين بدون أهداف.

الترتيب

1- سيراميكا 39 نقطة
2- الداخلية 37 نقطة
3- بتروجت 36 نقطة
4- النصر 30 نقطة
5- القناة 29 نقطة
6- منتخب السويس 29 نقطة
7- جمهورية شبين 24 نقطة
8- النجوم 22 نقطة
9- المريخ 21 نقطة
10- كوكاكولا 19 نقطة
11- الترسانة 16 نقطة
12- الزرقا 12 نقطة

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