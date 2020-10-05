"مرض عجيب"..تعرف على سبب وفاة ماهر عصام

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعرض الفنان ماهر عصام لعدد من الأزمات الصحية، التي كان يخرج منها بمعجزة من الله لإنقاذه، وكان أبرز هذه الأزمات تعرضه لإنفجار في أحد شرايين المخ.

ويرصد "الفجر الفني" مراحل المرض الذي تعرض لها ماهر عصام والتي جعلت شاب يبلغ 38 عاما بتوفى بسبب تعرضه لغيببوبة وانفجار في أحد شرايين المخ أكثر من مرة، ومالا يعرفه البعض أن هذا المرض يسمة أم الدم الدماغية "cerebral aneurysm".

مرض أم الدم الدماغية أو ما يسميه الأطباء بالقنبلة الدماغية الموقوتة:

هي منطقة ضعيفة في الوعاء الدموي، والتي تنتفخ وتمتلئ بالدم، وتأخذ شهورا أو سنوات لتتشكل، وتتراوح أبعادها بين 18 إلى أكثر من 1 إنش. وعندما تنفجر أم الدم الدماغية أو تنثقب، يفيض الدم إلى الدماغ مؤذيًا المنطقة المباشرة (القريبة منه)، وهذا من شأنه أن يسبب مضاعفات خطيرة، تتضمن السكتة الدماغية، أو أذية عصبية دائمة أو الموت في النهاية.

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