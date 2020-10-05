بطولات من سينا في افتتاح موسم مصر المبدعة بالأوبرا

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تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالات خاصة بأنتصارات نصر أكتوبر ال47 وذلك تحت عنوان بطولات من سينا يقدمها الشاعر الكبير محمد بهجت،يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة 7 مسآءا.



يروي خلال الحفل مجموعة من الملاحم البطولية لبواسل القوات المسلحة التي حققت معجزة العبور عام 1973 ونجحت في استرداد ارض الفيروز الى جانب قصص من تضحيات اهالى سيناء التي عبرت عن صلابة وقوة الشعب المصري فى مواجهة التحديات.





يشار إلي أن يحتفل الشعب المصري بأنتصارات نصر أكتوبر يوم الأربعاء الجاري، من خلال عدة احتفالات بأحياء العديد من النجوم بالوطن العربي.