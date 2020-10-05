مباراة كرة قدم جعلته يتعرض لغيبوبة.. مالا تعرفه عن ماهر عصام

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يصادف اليوم 5 أكتوبر ذكرى ميلاد الفنان ماهر عصام، والذي مر بعدد من الأزمات في حياته، وتوفى في رعين شبابه.

وبالتزامن مع ذلك يرصد "الفجر الفني" الأزمات التي مربها ماهر عصام:

أصيب الفنان ماهر عصام بإنفجار في شريان المخ قبل وفاته بـ4 سنوات، ودخل حينها في غيبوبة، استمرت لأسابيع إلى أن عاد مرة أخرى إلى حياته بمعجزة إلهية.

وتعرض ماهر عصام عام 2018 لغيبوبة مرة أخرى وذلك عقب إصابته بنزيف في المخ بسبب مباراة مصر مع أوروغواي في كأس العالم وخسرت مصر في اللحظات الأخيرة مما أدى إلى انفعاله والذي تسبب في وفاته.

شارك ماهر عصام في عدد كبير من الأعمال الفنية الدرامية منها والسينمائية، أبرزها دوره في مسلسل "عصابة بابا وماما"،، وفرقة ناجي عطالله"، ومن أعماله وهو طفل والتي كان أولها "فوزية البرجوازية"،"امرأة متمردة".

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