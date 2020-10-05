انتعاش البورصة الأمريكية في المستهل مع تحسن الحالة الصحية لترامب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
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انتعشت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، مع التفاؤل إزاء الحالة الصحية للرئيس دونالد ترامب.

وتفاءل المستثمرون مع التصريحات الإيجابية بشأن تحسن حالة ترامب بعد إصابة بفيروس كورونا وإمكانية خروجه من المستشفى في وقت لاحق من اليوم مما يخفف عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية بعد أقل من شهر من الآن.

وفي سلسلة من التغريدات عبر موقعه على "تويتر" اليوم، دعا الرئيس الأمريكي إلى التصويت له في الانتخابات المقبلة مشيراً إلى ارتفاعات سوق الأسهم والتخفيضات الضريبية الكبيرة.

ومن ناحية أخرى، يأمل المستثمرون في التوصل لاتفاق بشأن حزمة التحفيز الأمريكية قريبا بعد أن أقرها مجلس النواب الأمريكي في الأسبوع الماضي بقيمة 2.2 تريليون دولار.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 261 نقطة إلى 27940 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.9 بالمائة إلى 3378 نقطة، وارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 1.1 بالمائة مسجلا 11194 نقطة.

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