تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي لـ30 نوفمبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وامانة سر وسام حنفى، اليوم الاثنين تاجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 30 نوفمبر للتصالح.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.

أخبار تهمك

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

منذ 40 دقيقة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 3 ساعات

حازم إمام : قرار إيقاف رئيس الزمالك صعب وتوقيته يثير القلق

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

موعد وصول كيفين جونسون المدرب العام الجديد للأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:28 م

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

01:40 م

باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»