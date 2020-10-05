موسيماني يستهدف ثلاثي صن داونز.. تعرف عليهم





كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية، أن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بيتسو موسيماني، يريد ضم 3 لاعبين من فريقه السابق صن داونز، للقلعة الحمراء، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة "Citizen" الجنوب أفريقية، أن موسيماني يسعى للتعاقد مع الجناح الأوروجواياني الدولي جاستون سيرينو، نجم صن داونز.





وسبق للأهلي وأن حاول ضم سيرينو قبل تعيين موسيماني، إلا أن طلب الأهلي قوبل بالرفض من قبل إدارة نادي صن داونز.





وقد يؤدي تولي موسيماني المهمة، لتسهيل انضمام اللاعب للأهلي خلال الفترة الحالية.





كما يريد موسيماني التعاقد مع المدافع رونالدو كويتزي، الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع بالاضافة للوسط المدافع.





ويستهدف موسيماني ضم موتشيكا ماديشا، الذي يجيد اللعب كظهير أيمن وكقلب دفاع، والذي يبلغ من العمر 23 عاماً.



