موسيماني يستهدف ثلاثي صن داونز.. تعرف عليهم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية، أن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بيتسو موسيماني، يريد ضم 3 لاعبين من فريقه السابق صن داونز، للقلعة الحمراء، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "Citizen" الجنوب أفريقية، أن موسيماني يسعى للتعاقد مع الجناح الأوروجواياني الدولي جاستون سيرينو، نجم صن داونز.

وسبق للأهلي وأن حاول ضم سيرينو قبل تعيين موسيماني، إلا أن طلب الأهلي قوبل بالرفض من قبل إدارة نادي صن داونز.

وقد يؤدي تولي موسيماني المهمة، لتسهيل انضمام اللاعب للأهلي خلال الفترة الحالية.

كما يريد موسيماني التعاقد مع المدافع رونالدو كويتزي، الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع بالاضافة للوسط المدافع.

ويستهدف موسيماني ضم موتشيكا ماديشا، الذي يجيد اللعب كظهير أيمن وكقلب دفاع، والذي يبلغ من العمر 23 عاماً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني صن داونز الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 3 ساعات

موعد وصول كيفين جونسون المدرب العام الجديد للأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

حازم إمام : قرار إيقاف رئيس الزمالك صعب وتوقيته يثير القلق

منذ أقل من ساعتين

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

منذ 41 دقيقة

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

صن داونز: الأهلي خسر باكماني والمدرب تابع نجمي الأحمر أمام المقاصة

كيف يواجه الأهلي "تدوير" صن داونز؟

موسيماني قبل مباراة الأهلي: لا أخجل من اللعب في الكونفيدرالية

تشكيل صن داونز أمام الاهلي

صن داونز يرد على مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

تصويت

الأكثر قراءة
03:28 م

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

01:40 م

باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»