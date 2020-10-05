محافظ الفيوم يهنئ رئيس الوزراء بالذكرى 47 لنصر أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
ريهام على
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى (47) لنصر أكتوبر المجيد.

وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، والشاهدة على بسالة الجيش المصري في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه".

وأضاف: "أعاد المولى عز وجل تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".

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