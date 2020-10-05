هاتفيا.. "بن فرحان" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأثنين، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.

وتناول الوزيران خلال الاتصال أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، كما أنهم استعرضا أوجه التعاون القائم في مختلف المجالات.

واستعرض كلا الوزيرين أجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كما تبادلا وجهات النظر حيال التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي سياق منفصل، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض، أمس الأحد، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) السيد فيليب لازاريني.





وجرى خلال الاستقبال استعراض المستجدات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بالإضافة الى دور المملكة بوصفها من أهم الشركاء الداعمين للأونروا، حيث حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.