10 أكتوبر.. المنظور العالمي لتطوير التعليم بمؤتمر دولي بجامعة عين شمس

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يعقد مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية بجامعة عين شمس مؤتمره الدولي الثالث عشر خلال الفتره من 10-11 اكتوبر بعنوان:" المنظور العالمي لتطوير منظومه التعليم (الجامعي – العام – الفني) والافاده منه في مصر" وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والاستاذ الدكتور محمد محمود سعفان وزير القوى العامله الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس.



ويشار في المؤتمر، الاستاذ الدكتور هاشم الغر فيرلي استاذ المناهج وطرق التدريس المشارك عميد كليه التربيه السابق بجامعه التقنيه والعلوم التطبيقيه والاستاذ الدكتور كاظم جبر رئيس جامعه القداسه دوله العراق وسيد الاستاذ الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى السابق والسيد الاستاذ احمد رزق المسؤول الوطني للبرنامج للمكتب الاقليمي بمصر منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه.



وأشار ا.د. ماجد أبو العنين عميد كلية التربية ورئيس مجلس ادارة المركز ورئيس المؤتمر إلى أن هذا المؤتمر يأتى في اطار مساعي جامعة عين شمس الراميه لتحقيق رسالتها واهدافها العلميه والخدميه، وتفعيلا لدورها الهام والمحوري في مجال تشجيع البحث العلمي حيث يتتاول اهداف التنميه المستدامة للامم المتحده 2030 وعلاقتها بالتعليم - ويتعرض إلى التحديات الجديدة التي تواجه البحث العلمي في التعليم العالي - والاستثمار فى راس المال البشري الجامعي.



وأضاف ا.د. حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يناقش دور المنظمات الدوليه في دعم التعليم الفني، دور التعليم الالكتروني في دعم منظومه التعليم في ظل جائحه كورونا، ودور الجامعات التكنولوجيه في دعم المنظومه التعليميه، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصناعه، بالإضافة إلى عرض دور الثورة الصناعيه الرابعه في دعم منظومه التعليم، والنماذج العالميه المتعلقه بالتعليم والتعليم الفني، وسياسات التعليم الفني والتدريب المهني في دول العالم ودورها في تعزيز القدره التنافسية.



واوضحت ا.د. زينب محمد حسن خليفه مدير مركز تطوير التعليم الجامعي، ومقرر المؤتمر ان جلسات المؤتمر تناقش ممارسات منظومه التعليم الجامعي والعام والفني مع دول الاتحاد الافريقي والعالم العربي والاتحاد الاوربي والاقتصادات الناشئه، ودور التعليم والتعليم الفني في دعم الابتكار ورياده الأعمال بالإضافة الى عرض اليات تحقيق عائد للإستثمار في التعليم والتعليم الفني وكيفية تطوير المناهج ونظم التقويم طبقا للمتغيرات العالميه وسبل تطوير سياسات الاعلام في التعليم والتعليم الفني في ضوء المعايير الدوليه والقدره التنافسيه.