باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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وافق المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على خوض اللاعبين الصاعدين مباراة ودية مع منتخب الشباب غدًا الإثنين.


باتشيكو يوافق على ذهاب شباب الزمالك إلى منتخب مصر
ويتسعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة صعبة أمام سموحة، غدًا الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.


وعلى الرغم من مواجهة الزمالك المصيرية في بطولة كأس مصر، إلا أن المدرب البرتغالي باتشيكو وافق على انضمام اللاعبين لمعسكر منتخب الشباب وخوض ودية الأميرية.


ويعاني الزمالك من غيابات عديدة في مواجهة الغد، وعلى رأسهم أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، لكن باتشيكو وافق على انضمام اللاعبين لمعسكر منتخب الشباب، وهو ما أثار العديد من التساؤلات لأهمية تواجد اللاعبين مع الفريق.

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