مصر ترسل الرحلة الرابعة من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل إرسال مصر الرحلة الرابعة من خطوط إنتاج الخبز الميدانية إلى جمهورية السودان.

وأوضح الفيديو، إنه استمرارًا لتنفيذًا توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الأشقاء السودانيين في أزمتهم الحالية أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتان بخطوط إنتاج الخبز نصف آلي الميداني في رحلتها الرابعة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجه إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان؛ للتخفيف من آثار السيول في المناطق المتضررة بشدة بجمهورية السودان.

ومن المقرر أن يتم تدريب الكوادر السودانية بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الاستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج طبقًا لقواعد التشغيل بعد تركيبها، وسيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز في المناطق الأكثر تضررًا من آثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السوداني.

يأتي إرسال تلك المخابز النصف آلية الميدانية؛ للمساهمة في التخفيف من آثار السيول وما نتج عنها من نقص ملحوظ في الخبز بالعديد من المناطق في السودان.

ومن جانبه أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، ومد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.

يأتى ذلك إنطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتقديم الدعم والتضامن الكامل معها فى أوقات المحن والأزمات.

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