العاصفة "آليكس" تدمر البنية التحتية في فرنسا وإيطاليا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:57 م
عاصفة - أرشيفية
عاصفة - أرشيفية
وكالات
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ضربت العاصفة "آليكس"، جنوب شرق فرنسا وشمال إيطاليا، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص من بينهم 2 في فرنسا، و20 مفقودا على الأقل ما زال يجري البحث عنهم.

   

وتبدو الخسائر المادية، كبيرة بعد الدمار الذي شهدته البنى التحتية والمساكن التي انهارت وجرفتها السيول والانزلاقات الأرضية، فيما ينتظر وصول رئيس البلاد إيمانويل ماكرون إلى المنطقة المنكوبة خلال الأسبوع الجاري لمعاينة الأضرار.

 

وقد تفقد وزير الداخلية جيرالد دارمانين ورئيس الحكومة جان كاستيكس، المدن والبلدات المنكوبة نهاية الأسبوع للوقوف على حجم الكارثة التي تسببت فيها العاصفة.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، قال كاستيكس مندهشا مما شاهده إن كمية الأمطار التي انهمرت على منطقة نيس، في جنوب شرق البلاد، خلال 10 ساعات بلغت نصف مجمل الكميات التي تهاطلت عليها العام الماضي، ليضيف: "إنها ظاهرة مناخية غير عادية".

 

السلطات الفرنسية جندت تدريجيا منذ ليل الخميس إلى الجمعة نحو 1000 من عناصر الحماية المدنية وقوات الجيش، بالإضافة إلى المتطوعين، مستخدمة 12 مروحية في البحث عن المفقودين وإغاثة سكان القرى التي عزلتها السيول والفيضانات في 632 تدخلا لتقديم المساعدة، من بينها أكثر من 300 تدخل بالمروحيات.

 

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فرنسا ايطاليا العاصفة آليكس البنية التحتية

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