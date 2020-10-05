محافظ بورسعيد يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمكتبه اثنين من متدربى البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد



وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حرص الدولة على تولى الشباب للمناصب القيادية وتمكينهم من تولي المسئولية خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بما يتمتع به الشباب من حماس وطاقات وقدرات كبيرة يجب الاستفادة منها وتوجيهها الى الطريق الصحيح فى خدمه الوطن، مشيرا إلى أهمية الدور الذى تقوم به البرامج التدريبية فى إعداد كفاءات شابة كونها المحرك الرئيسى لعمليات التطوير والتجديد والابتكار.



واشار المحافظ إلي تقديم كافة سبل الدعم للمتدربين وذلك فى إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤكدا على أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب من خلال برنامج تدريبى ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتمكين الكوادر الشبابية لتولى المناصب القيادية واشراكهم فى صنع القرار وصناعة المستقبل وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسئولية السياسية والإدارية والمجتمعية من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية مما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.