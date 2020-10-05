جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم ومسؤول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء

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نائب المحافظ يتابع سير العمل بمشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري بطريق أسيوط الغربي





قام الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، يرافقه اللواء هشام السوداني، مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بجولة ميدانية تفقدوا خلالها عددًا من المشروعات بنطاق مركز ومدينة الفيوم، لمتابعة موقف التنفيذ بتلك المشروعات والوقوف على معوقات العمل بها.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ، ورئيس لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، شملت تفقد سوق الخضر والفاكهة بدمو، ومساكن دمشقين بمركز الفيوم، ومدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية، كما تفقدا العدايات الخاصة بإمرار الكابلات الكهربائية على بحر حسن واصف.



وأكد نائب المحافظ، حرص المحافظة على المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع كافة الجهات، لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام إنهاء المشروعات العالقة بالقطاعين الخدمي والتنموي، الأمر الذي يعود بالنفع على مواطني الفيوم.



كما تفقد نائب المحافظ، صباح اليوم، الأعمال المنفذة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري، بطريق القاهرة أسيوط الغربي داخل نطاق محافظة الفيوم، بحضور المهندس محمد مصطفى مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الجولة شملت تفقد كوبري بحر يوسف، وكوبري حسن واصف، وكوبري الفيوم بني سويف على طريق أسيوط الغربى، وكوبري الروس، ونفق أبو صير، وشدد نائب محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن تكون أغلبية العمالة بالمشروعات من محافظة الفيوم، وكذلك مراعاة المعايير الهندسية والفنية وكذا الالتزام بالمواعيد المقررة في تنفيذ المشروعات.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105 "، و"15335" ورقم الواتساب " 01553105105".





