بنوك سنغافورة تمدد تخفيف سداد المقترضين للديون حتى 2021

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
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من المقرر أن تقوم البنوك في سنغافورة بتمديد تخفيف سداد الأفراد والشركات الصغيرة إلى المتوسطة للديون لما بعد هذا العام، وذلك من أجل دعم المقترضين الأكثر تضررا منتفشي فيروس كورونا.

وذكرت "الألمانية" أن الهيئة النقدية لسنغافورة قالت في بيان إن الإجراءات، التي كان من المقرر أن ينتهى العمل بها في 31 ديسمبر، سوف تنتهى خلال عام 2021، وأضافت الهيئة في البيان أنه سوف يتم تقسيم البرنامج لفئات بحيث يمكن للقطاعات التي في حاجة للمساعدة مثل الطيران والسياحة تأجيل تسديد 80% من الأموال المستحقة عليهم حتى 30 يونيو المقبل.

وتحاول حكومة سنغافورة، مثل الكثير من الحكومات حول العالم، التعامل مع ركود قياسي متوقع بسبب أزمة فيروس كورونا. وكانت المدينة قد تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليار دولار (73 مليار دولار).

وقال رافي مينون مدير الهيئة النقدية: "نريد الاستمرار في تقديم المساعدة للمقترضين الذين يواجهون تحديثات تتعلق بالتدفقات النقدية، مع تشجيعهم على استئناف رد الديون بقدر استطاعتهم حتى لا تتراكم الديون عليهم".

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