رئيس حي غرب المنصورة يتفقد أعمال الرصف المدرجة بالخطة الأستثمارية للعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

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قام المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأثنبن، بتفقد سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات المدرجة بالخطة الأستثمارية للعام ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف.



وتابع رئيس حى غرب المنصورة، معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها والتى من ضمنها رصف امتداد منطقة شارع الاديب ( منطقة خطاب )، والذى يتم تنفيذة ضمن خطة رصف وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية والميادين للخطة الأستثمارية ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بنطاق الحى.



وأكد رئيس حى غرب المنصورة، إنه يولي اهتماما خاصا برصف وتمهيد الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى ضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.





جاء ذلك على ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى لأعادة الشكل الحضارى لمدن المحافظة، والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة الاعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



