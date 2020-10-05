تعرف الآن على اسعار تجديد رخصة القيادة في مصر 2020 وطريقة استخراجها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:45 م
تجديد رخصة القيادة
تجديد رخصة القيادة
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تعرف الآن على اسعار تجديد رخصة القيادة في مصر 2020 وطريقة استخراجها

هي خدمة جديدة تتيحها وحدة المرور في جميع المحافظات، وهذا بعد العمل على إصدار القرارات الخاصة بتقليل تكلفة تجديد رخصة القيادة حيث أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الزيادات في أسعار تجديد الرخصة الخاصة بالقيادة للمواطنين سواء السيارات أو الموتسيكلات.

أسعار تجديد رخصة القيادة
- من اجل الحصول على الرخصة الخاصة بالقيادة للمواطنين والموجودة في وحدات المرور في جميع أنحاء الجمهورية، يجب القيام بالعديد من الإجراءات من اجل استخراج الرخصة او تجديدها.

- لابد من ان يتم استيفاء كافة الأوراق التي تلزم من اجل الحصول على الطلب وتجديد الرخصة، ويمكنك معرفة جميع الأوراق المطلوبة بواسطة الرابط التالي (اضغط هنا).

- أصبحت أسعار تجديد الرخصة الخاصة بالقيادة تبلغ قيمتها 1200 جنيه، وبعد عملية التخفيض وصلت إلى 2400 جنيه.

- أما بالنسبة إلى قيمة استخراج الرخصة للمرة الأولى فقد تبلغ قيمتها 3100 جنيه مصري فقط لا غير.

خطوات تجديد رخصة القيادة
- يمكن لأصحاب السيارات الملاكي الحصول على رخصة قيادة جديدة والعمل على استخراج رخصة جديدة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية ومن خلال الرابط المباشر الخاص بالوزارة.

- توفر الوزارة لجميع السائقين وملاك السيارات الملاكي الحصول على الخدمة بواسطة الموقع الإلكتروني ودفع الرسوم بواسطة كارت الفيزا الخاص بالمستخدم.

- هذه العملية تتم من اجل حماية المواطنين من زيارة وحدات المرور التي قد تسبب انتشار لعدوى فيروس كورونا المستجد.

- والتي تتيح للموجودين العديد من الإمكانات التي تسهل عليهم التعامل مع الموقع بسهولة لإتمام عمليات تجديد وإصدار النسخة.

تعرف الآن على اسعار تجديد رخصة القيادة في مصر 2020 وطريقة استخراجها

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