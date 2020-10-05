سوق الأسهم السعودية يربح 79.9 نقطة في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:41 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.98% رابحاً 79.91 نقطة ليغلق عند مستوى 8257.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.83% خاسراً 264.72 نقطة ليغلق عند مستوى 14212.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 505.8 مليون سهم بقيمة 11.4 مليار ريال.
 
وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.81%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.41%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.36%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والمواد الأساسية بنسبة 0.89%، 0.82%، على التوالي، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.83%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.64%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.23%.
 
وقفز 134 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 9.96%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.90%، ثم سهم "عناية" بنسبة 9.90%، فيما تراجع 55 سهماً على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 4%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 2.57%، ثم سهم "بنيان ريت" بنسبة 2.27%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 789.5 مليون ريال سعودي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انتي السلع الراسمالية

أخبار تهمك

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 8 ساعات

حازم إمام : قرار إيقاف رئيس الزمالك صعب وتوقيته يثير القلق

منذ ساعة و 9 دقيقة

موعد وصول كيفين جونسون المدرب العام الجديد للأهلي

منذ أقل من ساعتين

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 14 ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مؤشر بورصة "السعودية " يصعد 0.74% بختام جلسة اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.17% بختام جلسة الثلاثاء

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.05% بختام تعاملات اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.26% في ختام التعاملات

سوق الأسهم السعودية يخسر 20.6 نقاط بختام جلسة الخميس

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.54% بختام أخر جلسات أغسطس

تصويت

الأكثر قراءة
03:28 م

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

01:40 م

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»