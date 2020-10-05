سوق الأسهم السعودية يربح 79.9 نقطة في ختام تعاملات اليوم

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.98% رابحاً 79.91 نقطة ليغلق عند مستوى 8257.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.83% خاسراً 264.72 نقطة ليغلق عند مستوى 14212.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 505.8 مليون سهم بقيمة 11.4 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.81%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.41%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.36%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والمواد الأساسية بنسبة 0.89%، 0.82%، على التوالي، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.83%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.64%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.23%.