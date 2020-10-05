تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.88% في ختام التعاملات
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:37 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.88% خاسراً 19.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2224.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 286.9 مليون سهم محققة ما قيمته 202.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3533 صفقة لعدد 32 سهماً.
وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.91%، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 1.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، فيما تراجع قطاعي الخدمات والنقل بنسبة 0.26%، 0.24%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%.
وقفزت 6 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.75%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.39%، فيما تراجع 23 سهماً على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.86%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.6 مليون ورقة بقيمة 37.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.80%.
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