تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.88% في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.88% خاسراً 19.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2224.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 286.9 مليون سهم محققة ما قيمته 202.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3533 صفقة لعدد 32 سهماً.









وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.91%، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 1.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، فيما تراجع قطاعي الخدمات والنقل بنسبة 0.26%، 0.24%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%.