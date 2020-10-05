ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.30% في ختام جلسة الإثنين
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:34 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% رابحاً 4.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1440.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة 592.8 ألف دينار بحريني.
وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 14.76% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.12% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.06%، ثم فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انحفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.29%، وهبطت أسهم شركة الإثمار القابضة، مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت، زين البحرين، 6.85%، 1.33%، 0.99%، 0.97%، على التوالي.
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