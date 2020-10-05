ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.30% في ختام جلسة الإثنين

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% رابحاً 4.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1440.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة 592.8 ألف دينار بحريني.



