صحيفة: الإمارات أغاثت المحتاجين والمنكوبين حول العالم

أغاثت دولة الإمارات، المحتاجين والمنكوبين حول العالم، إذ لا تكاد تسمع عن كارثة أو وباء أو أزمة في أي بلد، إلا وتنطلق بعدها يد الخير الإماراتية، حاملة رسالتها الإنسانية، القائمة على رفع الضرر عن الإنسان، وتخفيف معاناته، دون النظر لعرقه أو دينه.

وتعزز دولة الإمارات، دورها كأكبر مانح للمساعدات، لم تتوانَ الإمارات عن تقديم الدعم لشعوب العالم في معركتهم ضد «كورونا».

وبحسب صحيفة البيان، ليس بخافٍ ما قدمته الدولة للمتأثرين من انفجار بيروت من جسور وقوافل إغاثية، وآخرها باخرة مساعدات، حملت على متنها 2400 طن من الغذاء والدواء، كما تتجاوز الإمارات بمساعداتها طابع الدعم المادي، لتتبنى مشاريع إنمائية تحسّن حياة الناس في المناطق الفقيرة وأماكن النازحين واللاجئين، ويدل على ذلك ما قدمته خلال الأيام الماضية في حضرموت وسقطرى، من توصيل للكهرباء والماء العذب، وكذلك مبادراتها في الأراضي الفلسطينية، التي شملت التعليم والصحة والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

هذا هو نهج الإمارات الراسخ منذ التأسيس، نهج قائم على دعم الاستقرار والسلام، بتحقيق التنمية وسدّ أبواب الفقر والاضطراب، ويحمل رسالة إنسانية حضارية، مضمونها «لغة مشتركة للتراحم بين البشر لا تعرف عرقاً أو ديناً أو هُوية».